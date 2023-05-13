Emperyalistlerin hedefinde Kızılelma- Başkan Erdoğan var

14 Mayıs 2023 seçimleri gerçekten tarihi özellikler içeriyor. Yarın gerçekleşecek seçimlerin anlam ve önemini aylardır analiz ederek Türkiye'nin gelecek on yıllarının kodlarını vermeye çalışıyoruz.

Bu seçimlerin en büyük özelliği, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Savaşı vererek şanlı milletimizin yedi düvele diz çöktürdüğü gibi 100 yıl sonra İstikbal Savaşı vererek yedi düvele diz çöktürmesi olacaktır.

Bu seçimler milletin, emperyalistlerin hedefindeki Kızılelma-Erdoğan'a tekrar sahip çıkması ve bağımsız Türkiye yürüyüşünü sürdürmesine geçit vermemesi kararlılığı olacaktır. 14 Mayıs 2023 seçimleri, milli ve yerli kadrolarla, derin Amerika-Avrupa'nın kurguladığı mandacı ittifak arasında geçecektir.

14 Mayıs seçimleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirerek, bağımsız Türkiye'nin kontrolünü eski Türkiye'de olduğu gibi ele geçirme hayalleri kuran yedi düvele aziz milletimizin meydan okumasına vesile olacaktır.

YEDİ DÜVELİN PLANLARI

14 Mayıs seçimlerini sadece iç politika sorunlarımız üzerinden değerlendirip dış tehditleri göremezsek büyük bir felakete kapı aralamış oluruz. Aylardır anlattığımız gibi ABD-Avrupa'nın derin mekaniği, bağımsız Türkiye yürüyüşünün mimarı Başkan Erdoğan'ı devirerek Türkiye'den gözlerini ayıramayacak (kukla) liderlik kurgulaması yaptılar.

Bu rolü de 73 yıldır tek başına iktidar olamayan CHP-Kılıçdaroğlu ve yavrularına verdiler. 100 yıl sonra da yedi düvel derin planlarını hayata geçirmek için CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurdukları 7'li koalisyonu iktidara getireceklerini hayal ediyorlar.

Yedi düvelin dertlerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi Batı'ya muhtaç hale getirmek, borçlandırarak yine IMF prangası takmak, gençlerimizi Batı kültür potasında eritmek, Müslüman Türk milletini kendi milli ve manevi değerlerinden koparmak...

14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyamızdaki Müslüman ülkelerin, Ortadoğu'nun, ABD ve Batı ittifakının da kaderini belirleyecek önemli bir seçimdir.

Batı ittifakı (yedi düvel) ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar üzerinden algı oluşturarak adeta CHP-Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyasını, kurtarıcı gibi servis ediyor. Tabii halkın bu propagandaya inanması için Kılıçdaroğlu'nun para bulması gerekiyor.

ABD, İngiltere ve Batı ittifakı kesenin ağzını açma vaadi ile Kılıçdaroğlu'nu kolayca kafaya aldılar. Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" laflarının ardındaki gerçek budur.

180 DERECE DEĞİŞME!

Peki derin Amerika-Avrupa o paraları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara gözleri için mi verecek? Havada dolaşan o paralar, Kemal Kılıçdaroğlu ve yarularını Brüksel'e bağlama planını işletmek için devreye sokulmuştur. Ne diyor CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li ucube koalisyonu: Dış politikayı 180 derece değiştireceklermiş, ABD-Avrupa-NATO yaptırımlarını Rusya'ya uygulayacaklarmış.

ABD-İngiltere'nin üfledikleri o paraları Türkiye almaya dahi zaman bulamadan Rusya ile soğuk savaşa zorlanacaktır.

Hatırlayalım. ABD'nin asıl planı, Rusya ile bizi karşı karşıya getirmek. Rusya-Ukrayna savaşında Zelenskiy'e yaptıkları güzellemeleri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıyorlar.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulayarak savaşta Türkiye'yi taraf yapmayı planladılar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, denge politikası kurarak hem Rusya hem de Ukrayna ile akıllı ilişkileri yürütüyor. Türkiye'nin bu akıllı hamlesi ABD'nin, Rusya ile Türkiye'yi savaştırma planını suya düşürüyor.

Biden ve Brüksel'den gözünü ayıramayan Kemal Kılıçdaroğlu şayet gelirse sınır hatlarımıza konuşlanan ABD'nin kurtarıcı olarak ülkemize girmesine, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasına, NATO donanmasının Karadeniz'e kadar girmesine kadar Allah göstermesin, büyük tehlikeler yaşanacaktır.

Erdoğan derin ABD planlarını parçalıyor. Unutmayalım, Biden 2020 yılında, "Erdoğan'ı seçimle devireceğiz. Muhalif dostlarımızı (Kemal Kılıçdaroğlu) iktidara getireceğiz" demişti.

Derin ABD'nin, Suriye'de PKK-YPG kantonu kurma hayalinin ardında ne var? Batı blokunun sinsi planlarında, Suriye-Güneydoğu şehirlerimiz arasında PKK koridoru vardır. Aziz milletimizin desteği ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin denge politikasında kararlı duruşu, çok tehlikeli gelişmeleri önledi ve önleyecektir.

Başkan Erdoğan-Türkiye, sınırlarımızdaki ABD sinsi planlarını bertaraf etti, edecektir.

Aziz milletimiz sandıklara giderken, son 7 yıl içinde Başkan Erdoğan-Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleleri muhakkak düşünecektir.

KİRLİ ENOSİS'E ENGEL

Erdoğan-Türkiye Mavi Vatan doktrini ilan ederek derin Amerika-Avrupa'nın tetikçisi Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rumlarını Adalar Denizi (Ege) ve Akdeniz'i işgal teşebbüsünü defetti.

Derin ABD-NATO'nun, Doğu Akdeniz'in enerjisine çökmesini engelledi. Güney Kıbrıs Rumlarının ve Yunanistan'ın adanın tek sahibi gibi davranmasına, ENOSİS'in kirli planlarına engel oldu.

Irak ve Suriye harekatları ile derin ABD'nin Irak-Suriye- Akdeniz-PKK kantoncukları ve koridorunu parçaladı.

Türkiye'ye takılmış IMF prangaları kırıldı. Türkiye- Azerbaycan, Karabağ zaferi ile Batı'nın Kafkasya planları parçalandı. Karadeniz'e çökmeye hazırlanan ABD-NATO planlarını Başkan Erdoğan, bağımsız Türkiye duruşuyla önledi. Başkan Erdoğan- Türkiye, ABD-Avrupa-NATO sinsi planlarını bozarken, Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyası maalesef, Batı'nın siyasal mühendislik karargâhı planlarına yazıldı.

SONUÇ

NE mutlu Atatürk gibi yedi düvele meydan okuyan lider, küresel aktör Recep Tayyip Erdoğan'a. Aziz milletimizin, bağımsız Türkiye yürüyüşüne engel olmaya çalışanlara 14 Mayıs 2023 günü 'Geçit yok' demesine az kaldı. Ne mutlu güçlü ve büyük Türkiye yolunda yürüyenlere...