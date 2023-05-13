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Haberler Gündem Mansur Yavaş'tan “Apo bey” skandalı!

Mansur Yavaş'tan “Apo bey” skandalı!

13.5.2023

Gazete

Mansur Yavaş’tan “Apo bey” skandalı!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında FETÖ lideri Fetullah Gülen'den 'Sayın Gülen' sözleriyle bahsetmesinin ardından bir skandal açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

ALGI OPERASYONLARI
YAVAŞ, katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadesini kullandı. İktidar koltuğuna oturabilmek için bir yandan terör örgütü güdümündeki HDP ile kol kola giren, bir yandan da troll ordusu ile milyonlarca vatandaşa algı operasyonları yürüten Millet İttifakı'nda yeni bir skandal yaşandı. Katıldığı canlı yayında Kandil-HDP ilişkisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terörist başını "Apo Bey" olarak tanımladı. Büyük şaşkınlık yaratan Yavaş'ın o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.

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