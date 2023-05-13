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Haberler Gündem MİT'ten nokta operasyon! Hain terörist Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! Hain terörist Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

13.05.2023, 09:58

MİT’ten nokta operasyon! Hain terörist Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod Haydar Demirel, MİT'in Suriye/Tel Hamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu

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