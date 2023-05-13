Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ümraniye mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ümraniye mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ümraniye çöplüğünün patladığını hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksiniz? CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir. Bunlardan bu İstanbul'u kim kurtardı?

Türkiye Yüzyılı'nı Ümraniye ile beraber inşa edeceğiz. Ülkemizin geçmişinden bugününe oradan geleceğe uzanan bir hikaye yazdık. Ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Bu mektubu ilmek ilmek dokurken, yazılabilecek ne kadar şey varsa bize az geldi. Her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde engellerin aşıldığı o tarihi günün arefesindeyiz. Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın, gençlerimizin tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı hepimizin Yüzyılı olacak.

RAKİPLERİNİ KASETLE ELEMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI SANDIĞIN NAMUSUNA SAHİP ÇIKACAK MISIN?

14 Mayıs seçimlerini, milletimizin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Bu mücadele bizimle misiniz? Sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Rakiplerini kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini yabancılara peşkeş çekenleri sandığa gömmeye hazır mısın? Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya var mısın?

Burdan soruyorum benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Bunlar terörist. Bu işi ilk turda bitireceğiz. Bir oy bu kardeşinize, bir oy cumhur ittifakına. Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz.

Buradan soruyorum, benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Bunlar terörist, teröristlerle ele ele, kol kola dolaşanlara benim ülkemi emanet eder mi? Hanım kardeşlerim bunlara evlatlarını teslim eder mi? Ümraniye, tulum çıkarmalı tulum. Ümraniye buna hazır mı? Benim inandığım, benim tanıdığım, benim bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Milletimizle her buluşmamızda bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki, biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki, bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Yani ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı? İstanbul'a belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de bakıyorsunuz Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıp götürüyor o nerede, kayakta, kızakta, Bodrum'da. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin? Bunlara gereken cevabı vermeye yarın hazır mıyız? Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğiniz zaman susuzluğu giderdik mi? Çöp dağlarını kaldırdık mı? Çukurlardan kurtardık mı? Bunlarla beraber çamurdan İstanbulumuzu temizledik mi? Göreve geldim, 50 bin haneye o zaman doğal gaz vardı ve bunu görevimin sonuna kadar 1 milyon 250 bine çıkardım. İstanbul'a bu yakışırdı. Benden sonra gelen rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci aynı hızla devam ettirdi. Hatırlayın, Haliç kokudan geçiliyor muydu? Bu Haliç'i tertemiz hale biz getirdik mi? Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık ve Haliç'in suyunu tertemiz yaptık.