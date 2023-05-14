Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun!

2003 yılında, çiftçisine tamamen kendi tasarladığı bir traktörü sunma hayaliyle yola çıkan Erkunt, günümüzde mevcut 3A modellerinden %25 daha fazla tork rezervine sahip olan eCapra markalı yerli ve çevreci motoruyla bu hayalini de gerçekleştirmiş, çiftçinin gücüne güç katmaya devam etmiştir. Tarım sektöründe 20 yıldır çiftçilerle beraber, yan yana yürüdüklerini ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak önemli işlere imza attıklarını söyleyen Saylan, "Erkunt Traktör olarak bu güç birliğinin adını 'Çiftçinin Gücü' olarak tanımladık ve bu gücün bir parçası olarak sahada yerimizi aldık. Bugün 20'nci yılımızda, çiftçinin bağında, bahçesinde ve tarlasında olmanın mutluluğunu ve gururunu bu hikâyeyi beraber yazdığımız kahramanlarla birlikte paylaşıyoruz" dedi.Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, sözlerine şöyle devam etti: "Erkunt Traktör olarak çiftçinin sesine kulak vererek, Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda 2003 yılından bu yana çalışıyoruz. Aynı hikâyenin kahramanları olduğumuzun bilinciyle; ülkemizde ve Dünya'da çiftçinin yüzünü güldürmek için emek harcıyoruz. Yalnızca bir traktör değil, bu topraklara gönülden bağlı çiftçinin dilinden anlayan, onunla aynı toprakta ilerleyen, en zor zamanlarında yanında olan 4 tekerli yol arkadaşları üretiyoruz. Bize olan inançları var oldukça, çiftçilerimizin yanında yürümeye, hikâyelerini paylaşmaya, onların fikirleri ve deneyimleri ile hayat bulan traktörler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçinin gücü Erkunt Traktör olarak, tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar; bereketli kazançlar dileriz."ERKUNT Traktör Sanayii A.Ş., 12 Eylül 2003 tarihinde yerli sermaye ile kurulmuştur ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmektedir. Traktörlerin tamamının tasarımı Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır. Kuruluşundan sonraki 6 yıl içerisinde pazardaki 31 marka arasında üçüncülüğe yerleşen Erkunt, 2 modelle başladığı üretimine bugün 160'ı aşkın model ile devam ederken, ihracat yaptığı ülkeler için de özel tasarımlar yapmaktadır. Yıllık traktör üretim kapasitesi 18.000 adet olan fabrikada, traktör üretiminin yanında traktörler için ön aks, hidrolik kaldırıcı ve kabin üretimi de gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında dünyanın lider traktör üreticisi Mahindra&Mahindra (M&M) Erkunt Traktör hisselerini devir aldı. İki firma Türkiye ve dünya pazarında birlikte faaliyet göstermeye başladı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarına M&M'dan aldığı destekle daha büyük hedeflere odaklanmıştır. 2018 yılında sektörde bir ilki başararak, Türkiye'den yurt dışında üretilmek üzere lisans veren ilk traktör markası olan Erkunt'un lisansörü Sudan'da kurulu olup, Afrika'nın en büyük üretim tesislerinden birisidir ve bu vesile ile 19 COMESA ülkesinin kapısı da Erkunt marka traktörlere açılmıştır. Her zaman çiftçiyi dinleyerek, çiftçi memnuniyetini ön plana alan Erkunt, sektörde ISO 10001 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Belgesi'ne sahip yegâne traktör markasıdır.