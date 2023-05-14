Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği üyeleri buluştu

EGE Bölgesi Özel Okullar Derneği'nin Üye Okullar Toplantısı İzmir Amerikan Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleşti; güçbirliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Üye Okullar Toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, Özel Öğretim Şube Müdürü Özgür Kaplan ve dernek üyeleri bir araya geldi. Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği Başkanı Kadir Açıkbaşlar, derneğe sundukları destekleri, özverili çalışmaları ve sunmuş oldukları değerli katkılarından dolayı Çamlaraltı Koleji Onursal Başkanı Engin Dirikal'a, Onursal üye Ali Pir'e ve dernek sekreteri Muzaffer Targıt'a plaket, belge ve çiçek takdim etti. Dernek Başkanı Açıkbaşlar, üye okullar toplantısına katılımlarından dolayı Şube müdürlerine, tüm üye okullara, ev sahipliğinden dolayı Amerikan Koleji Okul Müdürü Didem Erpulat'a ve personeline de teşekkürlerini sundu.

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