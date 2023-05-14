Görme engelliler oylarını özel şablonla kullandı

Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez uygulandı.

Önceki seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına refakatçi olmadan oy kullanabiliyor.

Türkiye Körler Federasyonu Gelen Sekreteri Yıldırım Alkaya, bu yıl ilk kez şablon ile oy kullanan görme engellilerden biri olarak, yaşadığı tecrübeyi AA muhabirine anlattı.

Bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kendileri için farklı bir uygulama başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirten Alkaya, uygulamanın görme engellilerin uzun uğraşları sonucu hayata geçirildiğini söyledi.

Şablon olsa da oy kabinine yine eşiyle girdiğini dile getiren Alkaya, "Oyumu kullanacağım için çok heyecanlıydım. Cumhurbaşkanı pusulasında adayların yerini bilmek çok daha kolay fakat partiler için şablonla oy kullanmak zordu. 24 partinin yeri şablonda kabartma yazıyla basılmamıştı. Partilerin isimleri Braille alfabesiyle sembolik olarak yazılabilirdi." dedi.

Alkaya, milletvekili seçimlerinde oy vermek için partilerin yerlerinin ezberlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engelliler burada oldukça zorlanabilirler. Oy vermeye yanlış sıradan başlayabilirler. Her görme engelli aynı beceride ve parmak duyarlılığı olamayabilir. Braille alfabesiyle bu partiler gösterilseydi çok daha kolay olacaktı oy verme işlemimiz. Aynı zamanda pusulaya basılan mühür de tutanakların dışına gelecek şekilde yapılmış. Duyarlılığı daha az olan görme engelli o mührün basım yerini tam ayarlayamayabilir."

Bu hizmeti daha iyi seviyeye getirmek için YSK'nın, görme engelli dernek ve federasyonlarla iletişim halinde olması gerektiğine işaret eden Alkaya, "Önümüzdeki seçimlerde bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Bizlerle iletişime geçerek bu eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alınırsa bundan memnun oluruz." diye konuştu.