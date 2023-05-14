Rezerv alan onayı müjdesi

Türkiye ve dünyada 32 yıldır konut projeleri, rezidans ve alışveriş merkezlerini yaşama geçiren Turkmall'un Esentepe Mahallesi'nde 80 blok ve 820 konuttan oluşacak Forum Göztepe projesinde temele ilk kazmanın vurulması için son dönemece girildi. Bakanlığın projenin tamamını rezerv alan ilan etmesi nedeniyle Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen kutlamaya Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öncü, Şehir Plancısı Ayda Maç, Kemal Hamamizade, Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Cengiz Aktaş'ın yanı sıra; mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.Etkinliğin açılışında konuşan Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Cengiz Aktaş, "Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konu olarak, ülkenin bir numaralı sorunu ve gündem maddesidir. Ana hedef olarak yaşanabilir şehri güzelleştirecek ve değer katacak bir projeyi yaşama geçirmek istedik. Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle Turkmall ile görüşerek bugünlere kadar geldik. Dernek olarak 2016 yılından bu yana ciddi bir mücadele verdik. Kentsel dönüşüm sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, bizlere her zaman yanında olduğunu hissettiren Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Selvitopu'na, İzmir'de alan bazlı ilk kentsel dönüşüm projesine onay veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Bakanlık çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.İzmir'de kentin yapı stoğunun eski olması nedeniyle dönüşüme büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu ise Esentepe Mahallesi'nde toplam 36 dönümlük alan üzerinde yer alacak projenin sadece İzmir değil, Türkiye için önemli bir örnek oluşturacağını kaydetti. Eyüboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziran 2021'de başlatmış olduğumuz Forum Göztepe projesi kapsamında yapmış olduğumuz 3'te 2'lik uzlaşma sonucu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Esentepe Mahallesi 80 blok ve 820 konuttan oluşan alanın tamamı rezerv olan olarak ilan edilmiştir. Bugün burada Forum Göztepe projesinin kentsel dönüşüm ilanı ve kutlama etkinlikleri için bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ege Bölgesi'nde birçok proje yaptık. İzmir'e özel önem veriyoruz. Deprem ve kentsel dönüşüm artık ülkenin gerçeği. Bu dönüşümde pay sahibi olmak istiyoruz. İzmir'e yakışacak ve değer katacak bir projeyi yaşama geçirmek için çalışıyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederim."Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan da, şunları söyledi: "Forum Göztepe'de iki yıl önce uzlaşma çalışmalarına başladık. Birlikte omuz omuza mücadele ettik. Konforlu evlerde, risksiz evlerde oturabilmeniz için, evlere değer katıp kazanç sağlamanız için bu çalışmaları yaptık. Sizlerin de desteğiyle ekip olarak bunu başardık. İmza toplamakla başladık ve kendimizi tanıttık. Herkesle tanıştık arkadaş olduk. Bu binalar artık riskli yapı haline gelmiş ömürleri tükenmiş. Artık depremden ölmeyeceğiz. Sismik izolatörler kullanacağız. Bunu da Bakanlığa taahhüt ettik. Geçmişte parselizasyondan kaynaklanan sıkıntılar sonucunda bazı evlerde hak kayıpları oluşmuştu. Biz bu adaletsizliği giderdik. Yaklaşık 40 dönümlük alan içinde 1.650 metrekarelik ihaleyle satın aldık. En kısa kanı relik arsayı da ihaleykısa süre içinde inşaata başlamak istiyoruz. Evinin yenilenmesini isteyen herkesi uzlaşma ofisimize bekliyoruz" diye konuştu.