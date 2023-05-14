Sirius Yapı’dan yeni bir yatırım: Sirius Tiny House

SİRİUS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, artan konut fiyatları ve konaklama bedelleri nedeniyle doğayla iç içe yaşamak ve tatil yapmak isteyenlerin Tiny House seçeneğine yöneldiğini söyledi. Özellikle beyaz yakalı ve çocuklu ailelerin toprağı ekip biçebileceği, doğayla iç içe olabileceği bir arayış içinde olduğunu belirten Öncü, Tiny House'ların sağladığı konfor nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.Öncü, "İnsanların doğaya yaşama arzusundan yola çıkarak 2018 yılında bir tespitte bulunduk. İnsanların ekip biçebileceği, çocukların toprağa dokunabileceği ve yazlık konutlar talep ediyordu. Fakat yazlıklara ulaşamayan insanların hobi bahçelerine olan taleplerini gördük ve Foça'da ilk araziyi satın aldık. Ocak 2019'da hobi bahçesinde mantığıyla 115 parselden oluşan Zeytin Hobi Bahçeleri kooperatifini kurduk. 150 - 350 metrekarelik parsellerin satışını gerçekleştirdik" diye konuştu.Yazlık almaya gücü yetmeyen ve konforlu bir barınma ihtiyacı talebi olan insanla uygun bir çözüm getirdiklerini kaydeden Barış Öncü, "Hobi bahçelerine yatırım yapan insanların arayışı devam ediyordu. Bu işin yasal anlamdaki tek noktasının Tiny House olacağını kararını verdik. Tiny House ile ilgili 2020 yılında, Foça Zeytinliköy Konut Yapı Kooperatifi'ni kurduk. Eylül 2022'de üye kayıtlarına başladık. Şu anda parsellerin yüzde 90'ı dolmuş durumda. Bununla birlikte Tiny House satışı konusunda bölgedeki üreticilerin tamamıyla görüştük. Tiny House karayollarında giden bir mobil araç aslında. Bu nedenle kullandıkça servis gereksinimi söz konusu oluyor. Satış sonrası servis sistemini de kuralım ve hitap ettiğimiz kitleye sorunsuz servis verelim diye düşündük" ifadesini kullandı.SİRİUS Tiny House markasıyla 3 tane ana model üretimi gerçekleştirebildiklerini kaydeden Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düz tek katlı, loft asma katlı ve bir buçuk katlı 3 ana modeli baz alarak mutfak dolaplarından tezgaha, zeminden tavana, kullanılan malzeme çeşitlerinden araç donanımına kadar birçok şeyi müşteri beklenti ve taleplerine göre hazırlayabiliyoruz. Standart bir modeli isteyen bir müşteriye teslim süremiz 60 gün civarında. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Instagram sayfamız ve web sitemiz üzerinden bize ulaşabilir."