Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara yendiği seçim sonrası sanatçılar kutlama mesajları yayınlarken, galibiyeti hazmedemeyenlere de sert dille karşılık verdiler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara yendiği seçim sonrası sanatçılar kutlama mesajları yayınlarken, galibiyeti hazmedemeyenlere de sert dille karşılık verdiler.
Yurt dışında yaşayan ve Başkan Erdoğan'a destek verdiğini her fırsatta dile getiren oyuncu Tolga Karel, Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara yendiği seçim sonucunu "Hamdolsun beklediğim oldu" diyerek sosyal medya hesabına taşıdı.
Karel, "90'ların zihniyeti ile bizi yıllarca kandırdılar ama yeni kuşak genç kardeşlerime güçleri yetmeyecek. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi.
'TWİTTER'LA DEĞİL MİLLETLE KAZANILIR'
Sanatçı Uğur Işılak, Başkan Erdoğan'ın galibiyetini hazmedemeyip algı operasyonuna sarılanlara tepki gösterdi.
"Mesele şu ki yenilgiyi kabul etmek yerine 'Cambaza bak' deyip mızıkçılık yapılmazsa, iki belediye ve bilmem kaç genel başkanın siyasi hayatı bitmiş olur. Herkes kendi derdinde... İbretlik... Kılıçdaroğlu, Oğan'ı tebrik etmiş...
Benim bildiğim, sonuncu olan değil, birinci olan tebrik edilir. Gerçek şu ki; Twitter'la değil, milletle kazanılır."