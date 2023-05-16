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Haberler Gündem Uğur Işılak'tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter'la değil, milletle kazanılır!

Uğur Işılak'tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter'la değil, milletle kazanılır!

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Erdoğan'ın açık ara galip gelmesi, sevenleri tarafından sevinçle karşılanırken, sanat dünyasından Millet İttifakı'na destek verenler tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Oyuncu Tolga Karel "Hamdolsun beklediğim oldu" dedi. Şarkıcı Uğur Işılak ise sosyal medya üzerinden zafer ilan edenlere karşı bir açıklamada bulundu. Işılak, "Gerçek şu ki; Twitter'la değil, milletle kazanılır!" ifadelerini kullandı.

16.05.2023, 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 12:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara yendiği seçim sonrası sanatçılar kutlama mesajları yayınlarken, galibiyeti hazmedemeyenlere de sert dille karşılık verdiler.

Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

Yurt dışında yaşayan ve Başkan Erdoğan'a destek verdiğini her fırsatta dile getiren oyuncu Tolga Karel, Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara yendiği seçim sonucunu "Hamdolsun beklediğim oldu" diyerek sosyal medya hesabına taşıdı.

Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

Karel, "90'ların zihniyeti ile bizi yıllarca kandırdılar ama yeni kuşak genç kardeşlerime güçleri yetmeyecek. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" dedi.

Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

'TWİTTER'LA DEĞİL MİLLETLE KAZANILIR'

Sanatçı Uğur Işılak, Başkan Erdoğan'ın galibiyetini hazmedemeyip algı operasyonuna sarılanlara tepki gösterdi.

Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

"Mesele şu ki yenilgiyi kabul etmek yerine 'Cambaza bak' deyip mızıkçılık yapılmazsa, iki belediye ve bilmem kaç genel başkanın siyasi hayatı bitmiş olur. Herkes kendi derdinde... İbretlik... Kılıçdaroğlu, Oğan'ı tebrik etmiş...

Uğur Işılak’tan sahte zafer ilan edenlere: Twitter’la değil, milletle kazanılır!

Benim bildiğim, sonuncu olan değil, birinci olan tebrik edilir. Gerçek şu ki; Twitter'la değil, milletle kazanılır."

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