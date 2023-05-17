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Haberler Gündem AA İmamoğlu ve Yavaş'a dava açacak

AA İmamoğlu ve Yavaş'a dava açacak

17.5.2023

Gazete

AA İmamoğlu ve Yavaş’a dava açacak
ANADOLU Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçim gecesi kendilerini hedef alarak yalancılıkla itham eden herkese dava açacaklarını duyurdu. Sisteme veriler girilirken sık sık demeç veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AA'ya haksız ithamlarda bulunmuş ve "Manipülasyon yapıyorlar" diyerek kamuoyunu yanıltmıştı. Karagöz, "Kim AA'ya o akşam 'Yalancı, manipülasyon yapıyor, dezenformasyon yapıyor' demişse dava açacağız" dedi.
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