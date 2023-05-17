AA İmamoğlu ve Yavaş’a dava açacak

ANADOLU Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçim gecesi kendilerini hedef alarak yalancılıkla itham eden herkese dava açacaklarını duyurdu. Sisteme veriler girilirken sık sık demeç veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AA'ya haksız ithamlarda bulunmuş ve "Manipülasyon yapıyorlar" diyerek kamuoyunu yanıltmıştı. Karagöz, "Kim AA'ya o akşam 'Yalancı, manipülasyon yapıyor, dezenformasyon yapıyor' demişse dava açacağız" dedi.

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