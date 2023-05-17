Dünya basını seçimi yorumladı: Anketler yanıldı Erdoğan favori

- CNN International, "Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

- New York Times, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu ilk kez yaşayacağını yazdı.

- Washington Post, "Türkiye'de seçim ikinci tura giderken avantaj Erdoğan'da" başlıklı haber yayınladı.

- İngiliz Economist dergisi, "Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı" değerlendirmesinde bulundu.

- Financial Times "Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor" diye yazdı.

- Alman Spiegel dergisi, Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurguladı.

- Frankfurter Rundschau, "Anketler yanlış çıktı. Erdoğan en iyi sonucu aldı" ifadesini kullandı.

- Fransız basını "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda favori Erdoğan" başlığını öne çıkardı.

- L'Express gazetesi "Erdoğan benzeri görülmemiş ikinci tur için, güçlü bir konumda" başlığını kullandı.

- Le Monde Gazetesi de "Erdoğan tahminleri neden boşa çıkardı?" başlıklı makalede, anketlerin neden yanıldığı sorusuna cevap aradı.

- Yunan basınında "Erdoğan ikinci turda favori" manşeti atıldı.

- Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ikinci tur seçimlerle karşı karşıya" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

- Hindistan merkezli India Today de, avantajın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.