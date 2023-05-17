  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! CHP’li isim tutuklandı

Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! CHP’li isim tutuklandı

Son dakika haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklanırken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak’a ev hapsi verildi.

17.05.2023, 10:44

Muharrem İnce’ye kaset kumpasında yeni gelişme! CHP’li isim tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.

CHP'Lİ İKİ İSİM TUTUKLANDI

Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. M.A.C., savcılık sorgularının ardından sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA