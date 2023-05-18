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Haberler Gündem Depremzedelerin ihtiyaçları yeni politikalarla karşılanacak

Depremzedelerin ihtiyaçları yeni politikalarla karşılanacak

18.5.2023

Gazete

Depremzedelerin ihtiyaçları yeni politikalarla karşılanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında bakanlık kuruluşlarından faydalanan vatandaşlara sosyal hizmet desteği sunulması için iş birliği protokolü imzalandı. Sosyal yardım faydalanıcılarına, çocuklara, şehit ve gazi yakınlarına ve depremzede vatandaşa ortak yardım çalışmaları yürütülecek. Aile Bakanlığı'nın NEF Vakfı'yla yaptığı iş birliği protokolüyle hayata geçirilecek faaliyetler, belirlenen iş planı doğrultusunda sürdürülecek. İş birliği kapsamında bakanlığın sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan aileler, çocuklar, şehit ve gazi yakınlarına yönelik çeşitli destek ve sosyal hizmet desteği belirlenecek.

RANA BÜYÜKTAŞ
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