Faşist Alman polisinden Türk gazetecilere gözaltı

Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığı'nın emriyle A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay dün sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı.



4 SAAT SORGULAMA

Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna el koydu. Darmstadt Polis Merkezi'ne götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezi'nde 4 saat boyunca sorgulandı. İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi.



SERBEST KALDILAR

Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı. Erel Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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