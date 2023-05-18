Kaset kumpasında 1 CHP’li tutuklandı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltında bulunan 14 kişi adliyeye çıkarıldı.

FİRARİ FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ile ilgili görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verildi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tehdit', 'şantaj', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.