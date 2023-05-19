Bakan Kasapoğlu’ndan Anıtkabir’e 19 Mayıs ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda Bakan Kasapoğlu'na; 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'dan gelen gençler ve sporcular eşlik etti. Kasapoğlu'nun Anıtkabir mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kasapoğlu, burada gerçekleştirilen törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde yer alan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kasapoğlu'nun deftere yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:



"Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale Muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi. Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki; Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz.





Biliyoruz ki; imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir. İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar; asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatialinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."







Anıtkabir'in önünde gençlerle ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 104'üncü yılında aynı ruhla, aynı inançla ve azimle yarınlara yürüyoruz. Gençlerimizle birlikteyiz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye Yüzyılı sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide, her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz.

Gençlerimiz sadece ülkemizin değil insanlığın umudu. Adalet anlayışıyla, inancıyla, gayretiyle, enerjisiyle güçlü bir gençliğimiz var. Gençlerimizle gurur duyuyoruz ve gençlerine, çocuklarına bir bayram armağan eden ülkeyiz. O da ayrı bir gurur vesilesi. Bu özel günde tüm milletimizin bayramını kutluyorum ve inanıyorum ki gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu kutlama çok özel, farklı olacak ve yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak."