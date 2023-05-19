Vurgun yemek: 'Basınç azalması' anlamına gelir.

Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye geçilmesi nedeniyle meydana gelen vücutta gaz kabarcıklarının oluşması sonucu ortaya çıkan problemlerdir.

Denizcilere göre vurgun yiyen balık iflah olmaz.

14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasında 3 milyona yakın fark oluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vurgun yedi.

Yedikleri vurgun sonucu CHP karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu panikledi. Kilit adamları arasında kavgalar çıktı. Bazılarını görevden aldı. Genel Merkez ile İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanları kapıştı.

CHP'de umut yasta...

CHP'de hem parti içi hem de diğer partilere yönelik eleştiriler, "Biz dememiş miydik" kelimeleri havada uçuşuyor. CHP içinden ve arka bahçesinden özellikle Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a, "Faydalı olmadılar, çalışmadılar" suçlamaları yükseldi.

Kırıcı laflara karşı, Davutoğlu ve Babacan sıkıştılar.

İkinci tur mesajı verirken Meral Akşener'in suskunluğu dikkat çekti.

CHP taşıyıcı anne.

Bilindiği gibi, yavruları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'a milletvekilleri taşıdı.

BAHANE ARIYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın siyasi faturasını Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'na kesti.

Seçimler bittikten sonra veri akışı sırasında CHP Genel Başkan Medya Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın arkasında bulunan ANKA Ajansı'nın verilerine dayanarak, üç kez basının karşısına çıkıp Kılıçdaroğlu'nun zaferini ilan eden İmamoğlu ve Yavaş'ın berbat durumu ve kavgalar su yüzüne çıktı.

Berbat veri akışının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çıldırttığı, o gece Tuncay Özkan'la çok sert şekilde tartıştıkları anlaşıldı.

Belediye başkanları ile Tuncay Özkan arasındaki kavgalara yönelik, CHP'nin arka bahçesinden, gazeteci Bahar Feyzan, yaptığı yayında "CHP'den Tuncay Özkan gitmeden, çok net söylüyorum; CHP hiçbir seçimi kazanamaz. Tuncay Özkan'ın olduğu bir CHP'de Erdoğan beş seçim daha kazanır. Ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır. Partiyi avucunun içine almış, medyasını kurmuş, partide hiçbir kimsenin gözünü açtırmıyor, bir sesini çıkaran olursa fişini çekiyor" dedi.

ADI VARMIŞ SADECE

"Kemal Bey'i de kendisinin yönettiğini düşünüyor" diyen Feyzan, "Dün akşam belediye başkanlarına yaptığı şeyi buradan anlatmayacağım.

Mansur Bey ve Ekrem Bey'e duyduğum saygıdan dolayı buradan anlatmayacağım.

Veri akışı yok gibi bir şeydi; televizyonlar açıktı.

Meğer ANKA diye bir şey yokmuş, adı varmış sadece.

20 bin sandıkta CHP'nin görevlisi yokmuş. Veri sunmayacaksanız biz gün yapmaya mı geldik?" diye sordu.

EKİBİNİ ŞUTLADI

Kemal Kılıçdaroğlu panikleyerek seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'nu da şutladı.

Bu ikili, Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan ABD, İngiltere ve Almanya seyahatlerini planlayan ve Jeremy Rifkin'i danışmanlığa getirilmesini tavsiye eden isimlerdi.

ÖZKAN HEDEFTE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basından sorumlu olan başdanışmanı Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia edilen Anka Haber Ajansı da hedefte.

Özkan'ın da görevden alınacağı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun seçim strateji merkezini yönetmek üzere Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu göreve getirdiği iddiaları yayılırken, İstanbul ve Ankara belediye başkanları ile sert şekilde tartışan Tuncay Özkan gece yarısı 'Görevden alınmadım' açıklaması yaptı.

SİNAN OĞAN MUAMMASI

CHP tepelerinde Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir araya gelinip gelinmeyeceği konusundaki kafa karışıklığı dikkatleri çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun polit bürosundan bazıları 'Gerek yok, hızlı ve sert bir kampanya yapalım.

Sinan Oğan'a oy verenlere ve seçime katılmayanlara süratle ulaşalım' derken, bazıları ise Kılıçdaroğlu'nun Oğan'ı araması için bastırıyor.

CHP polit bürosu, çok kızdıkları Muharrem İnce ile temas kurulmayacağını kararlaştırdı.

HİÇBİRİ İKNA EDEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yavruları (Millet İttifakı liderleri) kendi hemşerilerini bile ikna edemedi.

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın doğduğu ve akrabalarının olduğu Ankara'nın Evren ilçesinde, Çıkrıkçılar yokuşu- Altındağ'da ve Şereflikoçhisar ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy çıktı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya Taşkent'te Erdoğan-AK Parti rekor kırdı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın memleketi Afyon'da Erdoğan yüzde 63 aldı, Kılıçdaroğlu'na yüzde 28 kaldı. CHP ise yüzde 18 oy alabildi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun memleketi Sivas'ta Erdoğan-AK Parti %70'i geçerek rekor kırdı. Ekrem İmamoğlu'nun çok oy beklediği Trabzon'da ve Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Başkan Erdoğan- AK Parti rekor kırdı.

SONUÇ

Hemşerilerini bile ikna edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularına milletimiz iktidar vermez.

Evinde kavga olan aileye milletimiz gelin vermez. Yeşil Parti- HDP-PKK'dan medet umanlara aziz milletimizin 28 Mayıs'ta da tokat atmasına az kaldı.