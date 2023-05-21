Yerli mini uydu sistemi ‘Vuran’a entegre edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sisteminin zırhlı kara aracı 'Vuran'a entegre edildiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projesinin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Demir, "Projeyle değiştirilebilir bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi geliştirildi ve Vuran aracına entegre edildi" dedi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; proje kapsamında geliştirilen zırhlı araç üzeri mini uydu antenli haberleşme sistemi, hareketli kara platformlarıyla yer istasyonu arasında Ku-Bant üzerinden çift yönlü haberleşme sağlıyor.

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