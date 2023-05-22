Bakan Özer açıkladı: İşte okulların kapanacağı tarih!

Okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyordu. Yaz tatili ile ilgili pek çok iddia sosyal medyada dolaşırken öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Bakan Mahmut Özer, konuya netlik kazandırdı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

16 Haziran'da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.

'İKİ AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPACAĞIZ'

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız.

82 bin 560 öğrenci geri döndü deprem bölgesinde. Türkiye'de normalleşmenin anahtarı eğitim. Kovid 19 salgınında da Türkiye'nin normalleşmesini sağladık. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor.

Türkiye'de 200'li yıllarda ciddi problemler vardı. Okullaşma yüzde 50'nin altındaydı. 5 yaşta 100 çocuktan 89'u gidemiyordu. 20 yılda Okul öncesi eğitim yüzde 99.9'a ulaştı. Lisede yüzde 56 okul dışıydı. Eğitim demokratikleştirilmesi için çalışıldı. Eğitimde sosyal politikalar uygulandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm alanlarında okullaşma yüzde 99 üzerine çıktı.