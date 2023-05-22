Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Buradan tüm Rumeli'yi, Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." diyen Erdoğan, "Burada hamuru acıyla aşkla sevda ile dayanışmayla yoğrulmuş ebedi ve ezeli kardeşliğimizin resmini görüyorum. Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Salonlara sığmayan çoşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili, dini, kültürü farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış 100 milyonlarca dostumuz var. Karşımda Türkiye aşıklarının temsilcilerini görüyorum.

Salonlara sığmayan coşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıkdan çıkacak sonucun müjdesini veren sevginizi için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.

Tarih boyunca millet olarak tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Milletimiz Cumhuriyeti kurarak güvenli bir sığınağa kavuşmuştur. Türkiye Çerkez'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Özbek'i ve Uygur'u ile başı dara düşen her kardeşimize bir esenlik yurdu olmuştur.

Hamdolsun acısıyla tatlısıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik.

ABD'DEKİ TÜRKEVİ'NE SALDIRI

FETÖ'cü alçaklarla bölücü hainlere gösterdikleri sempatinin onda birini mağdurlara ve mazlumlara göstermiyorlar. Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'deki Türkevi'ne saldırdılar. Türkevi'ne saldırmak size ne kazandırır. Şimdi bize buradan ABD'nin yetkililerine şunu demeyecek miyiz. 'Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Türkevi orada size emanettir. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor.

Son 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için gece gündüz çalışmadık. Aynı zamanda tüm kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Ecdat yadigarlarımızı yeniden ayağa kaldırdık. Dilimize, kültürümüze ve ortak medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Kardeşlerimizin her zaman imdadına koştuk. Bayrağımızı her tarafta gururla dalgalandırdık. Bu anlayışla Rumeli'den Kafkasya'ya tüm kardeşlerimizin yanlarında olduk.

Nasıl ülkemizde hizmet götürmediğimiz yer bırakmadıysak Rumeli'de de her noktaya ulaştık. Rumeli'nin her çarşısını, camisini ilmek ilmek bir nakış gibi kalbimize işledik. Maruz kaldıkları onca baskıya rağmen yüreği Allah aşkıyla yanan dervişleri gördük. Rumeli'de Bursa'yı, İstanbul'u, Bakü'yü, Semerkant'ı gördük. O topraklarda tüm büyüklüğüyle Türkiye ve Türk milletini gördük.

Bizdeki muhalefetin Balkanlar ile ilgili en ufak bir adımını duydunuz mu yok. Öyle bir dertleri de yok. Biz Balkanlar'a Rumeli'ye sevdalıyız sevdalı.

Oy vermediler diye depremzedeleri aşağılamaktan utanmıyorlar. Bunlar emri Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz ise emri Allah'tan ve milletimizden alıyoruz.

28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacak.