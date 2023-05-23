6’lı masanın ayakları tek tek kırılıyor!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen 6'lı koalisyonda istifalar peş peşe geliyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve yönetim kurulundan 11 kişi istifa etti. Kendilerini "Demokrat Müslümanlar" olarak adlandıran grup adına açıklama yapan Bayram Zilan, ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini belirterek, "Birinci turda baharı vadeden, ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız" diye konuştu.

BALIKESİR'DE 4 İSTİFA

Balıkesir'de de DEVA ve Gelecek partilerinde istifalar yaşandı. DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül, DEVA Partisi'nin kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir ve DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Karani hem parti üyeliğinden hem de görevlerinden istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından açıkladı. Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi İl Başkanlığı'ndan ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Manisa'da İYİ Parti'nin il yönetim kurulunda görevli Kubilay Çörekçi ve Murat Ateş Budak istifa ederek AK Parti'ye geçti. Parti rozetlerini AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı taktı.