Bakan Kasapoğlu: Kadının rolünü, misyonunu birlikte güçlendireceğiz

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın bir otelde düzenlediği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Muhtarlar Buluşması'na katılan Kasapoğlu, kadınların Milli Mücadele döneminde ve Türkiye'nin kalkınma sürecinde her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, kadınların her alanda öncü misyon üstlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sporuyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla, sosyal kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, kadının rolünü, misyonunu birlikte artıracağız, büyüteceğiz ve güçlendireceğiz. Son 21 yıllık çabamız, liderimizin ortaya koyduğu performans da bizim en büyük referansımızdır. Buradaki samimiyet, sahici yaklaşımdır bizim referansımız ve bundan sonra da kadını bir birey, özne olarak gören anlayışla, bir figüran değil ana aktör olarak görerek devam edeceğiz."

Bakanlık olarak odaklarında öncelikle gençlerin ve kadınların bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Kadınların talepleri, ihtiyaçları, tercihleri önceliğimizdir. Kadın odaklı spor politikamızda da kadınların bu anlamdaki katkısını, katılımını çok ama çok önemsiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yüksek katılımlı bir seçimi geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bize oy versin vermesin sandığa giden her bir vatandaşımıza saygımız sonsuzdur, başımızın tacıdır ve seçimin kazananı Türkiye olmuştur, 85 milyon olmuştur. 28 Mayıs'ta yine bir seçime gideceğiz, inanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak. Seçimin kaybedeni olmayacak." diye konuştu.

İzmir'in 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek vereceğine inandığını kaydeden Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı noktasındaki hedefleri yakalama adına, diplomasideki gücümüzü, uluslararası siyasetteki karizmamızı daha farklı noktaya taşıma adına gelin hep birlikte 'Recep Tayyip Erdoğan' diyelim." dedi.