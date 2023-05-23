  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Kasapoğlu: Kadının rolünü, misyonunu birlikte güçlendireceğiz

Bakan Kasapoğlu: Kadının rolünü, misyonunu birlikte güçlendireceğiz

İzmir'de Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Muhtarlar Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sporuyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla, sosyal kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, kadının rolünü, misyonunu birlikte artıracağız, büyüteceğiz ve güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AA

23.05.2023, 14:38

Bakan Kasapoğlu: Kadının rolünü, misyonunu birlikte güçlendireceğiz

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın bir otelde düzenlediği Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif ve Muhtarlar Buluşması'na katılan Kasapoğlu, kadınların Milli Mücadele döneminde ve Türkiye'nin kalkınma sürecinde her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, kadınların her alanda öncü misyon üstlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sporuyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla, sosyal kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, kadının rolünü, misyonunu birlikte artıracağız, büyüteceğiz ve güçlendireceğiz. Son 21 yıllık çabamız, liderimizin ortaya koyduğu performans da bizim en büyük referansımızdır. Buradaki samimiyet, sahici yaklaşımdır bizim referansımız ve bundan sonra da kadını bir birey, özne olarak gören anlayışla, bir figüran değil ana aktör olarak görerek devam edeceğiz."

Bakanlık olarak odaklarında öncelikle gençlerin ve kadınların bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Kadınların talepleri, ihtiyaçları, tercihleri önceliğimizdir. Kadın odaklı spor politikamızda da kadınların bu anlamdaki katkısını, katılımını çok ama çok önemsiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs'ta yüksek katılımlı bir seçimi geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bize oy versin vermesin sandığa giden her bir vatandaşımıza saygımız sonsuzdur, başımızın tacıdır ve seçimin kazananı Türkiye olmuştur, 85 milyon olmuştur. 28 Mayıs'ta yine bir seçime gideceğiz, inanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak. Seçimin kaybedeni olmayacak." diye konuştu.

İzmir'in 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek vereceğine inandığını kaydeden Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı noktasındaki hedefleri yakalama adına, diplomasideki gücümüzü, uluslararası siyasetteki karizmamızı daha farklı noktaya taşıma adına gelin hep birlikte 'Recep Tayyip Erdoğan' diyelim." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA