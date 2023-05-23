Beceri farkı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yıllarca ihaleye çıkmaya uğraştıktan sonra 25 Eylül 2018'de inşaatına başlanan ve son 1 yıldır tek bir çivinin bile çakılmadığı Karşıyaka'daki opera binasının müteahhiti Çağdan Mühendislik'le sözleşmesini feshettiği açıklandı. Bu durum hükümet ve CHP'li belediyeler arasındaki 'beceri' farkını da bir kez daha ortaya koydu.

ÖRNEK DAİRELER HAZIR

İzmir'deki opera binası yıllardır yerinde sayarken TOKİ'nin 10 Şubat 2019'da inşaatına başladığı İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi, 992 günde bitirilip hizmete alındı.

Öte yandan TOKİ, 6 Şubat'ta meydana elen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkılan köy evlerini yapıp hak sahiplerine teslim etmeye başlarken diğer yandan inşaatı hızla yükselen toplu konutların örnek daireleri bile hazır hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Islahiye'de 9 Mart'ta temeli atılan konut projesinin 63 günde tamamlanan örnek dairesinin görüntülerini paylaştı. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yapımı 60 günde tamamlanan Hatay Defne'deki devlet hastanesini hizmete açmıştı.

ADRESE TESLİM İHALE

Hükümet tarafında adeta kısa sürede bitirme rekoru kırılarak hayata geçirilen yapılar bir bir hizmete girerken İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıla yakın süredir üzerinde çalıştığı Karşıyaka'daki opera binası inşaatında aylardır tek çivi bile çakılmazken şok bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, 2007-2008'lerden beri üzerinde çalıştığı opera binası projesinin ihalesini, Ankara Çankaya merkezli faaliyet gösteren CHP Parti Meclisi eski Üyesi Behçet Çağlar'a ait Çağdan Mühendislik'e adeta adrese teslim bir şekilde verdi.

YÜZDE 40 SEVİYESİNDE

Belediye, ihaleye çıkarken katılacak firmalar için daha önce opera sahnesi inşaatı yapma şartı getirdi. Çağdan Mühendislik de bu şartı yerine getiriyor göstermek için Avusturyalı bir firma ile ihaleye ortak girdi. İhalede Çağdan Mühendislik ve Avusturyalı ortağı 429 milyon lira ile en düşük tekliften 102 milyon lira fazla teklif sundu. Belediye, buna rağmen özel şartı yerine getiren tek ortaklık olduğu için ihaleyi Çağdan Mühendislik ve ortağına verdi. Ancak Avusturyalı uzman firma kısa süre sonra çekip gitti. Belediye de ihaleyi kendisinin koyduğu şartı tek başına karşılama yeterliliğine sahip olmayan ve 102 milyon lira fazla teklif vermesine rağmen ihaleyi alan Çağdan Mühendislik'e işi devretti. Ancak opera binası inşaatı geçtiğimiz yıl durdu ve aylardır tek çivi bile çakılamadı. İnşaat yüzde 30-40 seviyesinde kaldı.

1.5 MİLYAR LİRA GEREKİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gecikmeyle ilgili önce bu müteahhit firmayı suçladı, ardından firmayla anlaştıklarını inşaatın süreceğini duyurdu. Fakat inşaat olduğu gibi yerinde sayarken belediyenin, şimdi Çağdan Mühendislik'le yapılan sözleşmeyi feshettiği bildirildi.

Çalışmaları sürdüremeyen şirketin kendisinin fesih talebinde bulunduğu kaydedildi. 102 milyon lira yüksek teklifine rağmen ihaleyi kazanan firmanın 40 milyon liralık teminat mektubunun da belediye tarafından gelir kaydedildiği ifade edildi.

SOYER KARAR VERECEK

Öte yandan yarım kalan inşaat işlerinin tamamlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in vereceği karar sonrası yeni bir ihale süreci başlatması gerekiyor.

Opera binasının tamamlanması 1,5 milyar TL'lik bir bütçeye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. İzmir'de vatandaşın 102 milyon lirasının buharlaştığının ortaya çıktığı opera binası inşaatı 6-7 yılda yılda ancak yarıya gelirken, İstanbul'da İzmir'dekinden 5 ay sonra TOKİ tarafından inşaatına başlanan AKM binası 992 günde tamamlanmış ve hizmete açılmıştı.

GAZİEMİR'DE BİR ADIM İLERLEME YOK

Lİ koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Gaziemir ilçesinde 2022 Eylül ayında temelini attığı projede de doğru düzgün bir ilerleme olmadı. Bir deprem bölgesi olan ve acil kentsel dönüşüm gereken kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazı kaldırıp, Bayraklı'da 7 proje alanında yapımına başladığı deprem konutlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamıştı.

SAYGILI: YÜZDE 30'U YAPILDI

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, opera binası inşaatı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve belediyeyi eleştirdi. Saygılı, şunları söyledi: "Beceremediler ve en sonunda inşaatı yapan firmanın sözleşmesi feshedildi. Sadece binanın yüzde 30'u yapıldı. İhale verilen rakam 400 milyon. 400 milyon TL'ye verilen rakamı yapmadılar. Bu rakam tamamen iptal oldu ve 1,5 milyar dolar ile ihale yapma rakamı çıkmayacak. Bu çalışma kimin cebinden çıkacak, İzmirlinin. Bir opera binasını sanatsal anlamda yapmayı beceremeyen yerel yönetimin kalkıp İzmir'i biz kurtaracağız söylemleri ile hareket etmesini kınıyorum ve üzülüyorum."

FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAĞI İDDİASI VARDI

OPERA binasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl kurduğu şehir tiyatroları merkezine dönüştürülmesine yönelik fikrin yanında yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olması yönünde de görüşlerin olduğu gündeme geldi. Ancak Başkan Soyer, geçtiğimiz aylarda bu fonksiyon değişikliği iddialarının doğru olmadığını ve burasının opera binası olarak tamamlanacağını açıkladı.