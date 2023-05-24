HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafı: Verdiği sözler var tutmak zorunda

7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yapmış olduğu kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşarak partiden tam destek almıştı. HDP ile yapılan anlaşmanın ardından terör örgütü PKK elebaşlarından da Kılıçdaroğlu'na birbiri ardına destek mesajları yağmıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN İTİRAF

HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den geldi. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirdi.





"BUNLARI YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği bir takım şeylerin olduğunu vurgulan Önder, "Kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerinde. Bunları yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.

"TUTSAK ARKADAŞLARIMIZI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIMIZ BİR SEÇİM"

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de skandal ifadelerde bulunmuştu. Önder yaptığı açıklamada "Bu seçim bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim." sözlerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞU PAZARLIK YAPILMADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

HDP ile yapılan pazarlık, 14 Mayıs seçimleri sürecinde gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, böyle bir pazarlığın olmadığını öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, "Bizim gizli kapaklı bir görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Ben eğer görüştüysem açık ve net derim ki 'evet bunlarla oturduk, ittifak konusunda anlaştık, görüştük'. Yok öyle bir şey. Bunlar seçmenin kafasını karıştırmak için ortaya atılıyor" şeklinde konuşmuştu.





HDP İLE TBMM'DE PAZARLIK

Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon masasın adayı olarak adını ilan ettikten sonra soluğu HDP grubunda almıştı. Kılıçdaorğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etmişti. HDP anadilde eğitim başta olmak üzere, cezaevindeki terör suçlularına özgürlük, Kürt sorunu ve kayyum uygulamasını şart olarak masaya koymuştu. Görüşmeden kısa bir süre sonra HDP, aday çıkarmayarak Kılıçdaorğlu'na destek verdiğini ilan etmişti.