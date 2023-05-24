Kılıçdaroğlu’nun güvendiği dağlara kar yağdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvendiği dağlara kar yağıyor. 14 Mayıs'ta yaşadıkları seçim hezimetinin ardından oy toplamak için sürekli olarak söylem değiştiren Kılıçdaroğlu'nun kaleleri tek tek düşüyor. Güvendiği birçok dağa kar yağınca 14 Mayıs'ta kaybeden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur öncesinde de ATA İttifakı'ndan (Sinan Oğan) darbe yedi. Oğan'ı birçok teklifle yanına çekmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Sinan Oğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

SİNAN OĞAN'IN 11 MADDESİ

Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'a desteğini açıklamadan önce sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza atmış, aldığı kararın şifrelerini vermişti.

Şöyle: "Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde; Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik.

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik.

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik.

Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı. Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük. Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk. PKK, FETÖ vb. gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık.

HDP'nin Türk siyasetini esir almasına engel olduk. Anayasa'nın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini gördü, siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk."

KAR YAĞAN DAĞLAR LİSTESİ

1) ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan'ı yıkacağı, kendisini iktidara getireceği hayali kuruyordu, hayalleri söndü.

2) Avrupa'dan 300 milyar getirme taktiklerine İngilizler yeterli desteği vermedi, umduğunu bulamadı.

3) Batı Medyası'nın büyük desteği ile kazanacağını düşünüyordu, umduğunu bulamadı.

4) Paragöz anket şirketlerinin hayali araştırmaları ile havalara çıkmıştı, yere indi.

5) Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'den oy kırpacağını sanıyordu, olmadı.

6) Meral Akşener'in milliyetçi seçmenleri çekeceğini sanıyordu, olmadı. Tam tersine Akşener, CHP'den kopardığı oylarla ancak ilk seçim rakamına yaklaşabildi.

7) İlk defa oy kulanacak gençlerin CHP'ye oy vereceği rüyasını görüyordu, rüyaları suya düştü. Gençlerimiz, bağımsız Türkiye yürüyüşünün liderine büyük oranda destek verdi.

8) Derin Amerika aparatı HDPPKK'nın oylarıyla seçileceğini hesaplıyordu, hesap uzmanlığının yetersizliği ortaya çıktı.

9) İzmir'den yüzde 90 oy hesabı vardı. İzmir listesine koyduğu Atatürk düşmanı Yüksel Taşkın'a İzmirli vatandaşlar çok sert karşılık verdi, yüzde 66'lara düştü.

10) Baskılarla Muharrem İnce'yi çekilmeye zorladılar, olmayınca FETÖ kasedi operasyonuyla düşürdüler.

Türkiye'nin her yerindeki Atatürkçülerinulusalcıların desteğini kaybettiler.

11) Son darbeyı Sinan Oğan'dan yedi. Koltukları peşkeş çektiler, umduklarını bulamadılar.

SONUÇ

SİNAN Oğan birinci turda yüzde 5.2 oranında oy almıştı.

Oğan'a destek veren seçmenlerin büyük çoğunluğu ilk kez oy kullanan gençlerden oluşuyor. Sinan Oğan'ın arkasındaki bölücü örgüt PKK ve siyasi kolu HDP'den nefret eden genç seçmenlerin de Başkan Erdoğan'a döneceğini düşünürsek, ikinci turun sonucu, 28 Mayıs'a az zaman kala belli olduğu ve Başkan Erdoğan'ı destekleyecek seçmenlerin şimdiden yüzde 54'leri yakalayacağı değerlendiriliyor.

Benim tahminime göre aziz milletimiz Erdoğan'ı yüzde 55 ile yeniden başkan seçecek. Meclis'i Cumhur İttifakı'nın kazanmasından sonra Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesi demek, siyasi ve ekonomik istikrarın devamı demektir.

ZAFER inananların olacaktır.