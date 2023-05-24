Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün deprem bölgesi Malatya'da ve sonrasında Sivas'ta açıklamalarda bulundu. Malatya Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 14 Mayıs'ta sergilenen iradenin 28 Mayıs'ta da sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sandıklara sahip çıkacağız" dedi. Deprem bölgesindeki çalışmaları aktaran Erdoğan, "Ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk üç ay içinde kurma sözü vermiştik. Bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı" diye konuştu.

KALICI KONUTLARIN TESLİMİ

"Hedef 650 bin yeni konut inşa etmek" diyen Erdoğan, "Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı bir yer haline getirmekte kararlıyız. Ekim-Kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı bir yer haline getirmekte kararlı olduklarını da dile getiren Erdoğan, depremzedelere şu ana kadar 30 milyar lira nakdi yardım yaptıklarını açıkladı.

TERÖRLE KOL KOLA GİRDİLER

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi. Biz milletimizle birlikte yürüdük. Onlar yalan söyledi. Biz hakkın ve hakikatin yanında durduk. Onlar yıkmaktan, durdurmaktan engellemekten bahsetti" dedi.

'KİMSE KAYBETMEYECEK'

Alanda açılan, "Gençlerin kararı net, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan", "Muhalefet haçlı asası tutar, Erdoğan İslam sancağı tutar", "Güneş bir doğar bir batar, Erdoğan her daim doğar", "Vatanını seven, milletine aşk ile bakan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan", "Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" pankartlarını okuyan Başkan Erdoğan, "Pazara hazır mıyız? Yalnız unutmayın, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Gençler bütün muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz" diye konuştu.

EMEKLİYE ZAM SİNYALİ

KONUŞMASINDA emekli maaşlarına da değinen Başkan Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" diye konuştu.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: "ANADOLU'NUN YİĞİDİNE SAHİP ÇIKIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'dan önce yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkılması gerektiği uyarısında bulundu. Bahçeli, "Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. ABD'nin kovboyları değil, Avrupa'nın uşakları değil, Anadolu'nun evlatları, Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı. Oy pusulasında iki resim var, bir de mühür var. Biraz düşünmenizi istiyorum. Koalisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye'nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye'yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı" dedi.