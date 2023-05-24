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Haberler Gündem Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

28 Mayıs 2023 pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi için geri sayım başladı. İkinci tur için hazırlıklar yapılırken, seçim yasakları tekrardan gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. YSK tarafından açıklanan seçim günü yasakları Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki 28 Mayıs pazar günü kahvehaneler açık mı? İkinci turda kıraathaneler açık mı, kapalı mı? İşte 28 Mayıs pazar günü gerçekleşecek olan 'Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kahvehaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

24.05.2023, 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023, 16:27

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşmişti. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

Bu da seçim günü yasaklarını tekrar gündeme geldi.

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yasaklar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

Peki, 28 Mayıs seçim günü kıraathaneler kapalı mı olacak, açık mı? İşte YSK'nın aldığı karar…

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

SEÇİM GÜNÜ KIRAATHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

İlgili kanun şöyle:

298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereği; " Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir."

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