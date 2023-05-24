Seçim günü kahvehaneler açık mı? 28 Mayıs pazar günü kıraathaneler kapalı mı?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşmişti. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşmişti. Kesinleşen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.
Bu da seçim günü yasaklarını tekrar gündeme geldi.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan yasaklar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, 28 Mayıs seçim günü kıraathaneler kapalı mı olacak, açık mı? İşte YSK'nın aldığı karar…
SEÇİM GÜNÜ KIRAATHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
İlgili kanun şöyle:
298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereği; " Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir."