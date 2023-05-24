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Haberler Gündem Suriye’de bir gecede 19 terörist etkisiz

Suriye’de bir gecede 19 terörist etkisiz

24.5.2023

Gazete

Suriye’de bir gecede 19 terörist etkisiz
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferası'na katıldı. Akar yaptığı konuşmada, "Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor. Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlüdür, büyüktür" diye konuştu
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