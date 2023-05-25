İktidar yolunu Kandil’de arayanlara kırmızı kart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda 'Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, "Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir; yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı'nda biz varız. Ve milletimiz 'güçlendirilmiş parlamenter demokrasi' laflarını filan ayaklarının altına aldı. Ne dedi, 'Cumhur İttifakı ile yola devam' dedi. Milletimiz 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti" diye konuştu.

'BU NASIL HESAP UZMANI'

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Hale bak ya; koltuk paylaşımı yapıyorlar. Ve bu koltuk paylaşımında düşünün; toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya Bay Bay Kemal, ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar, 1 puanla. Bu nasıl iştir; bu nasıl bir hesap uzmanıymış. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? İnşallah önümüz apaçık ve 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ya; işte Türkiye Yüzyılını biz sizlerle beraber kuracağız. Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Bugüne kadar böyle geldi bundan sonra da böyle gideceğiz" dedi.

'SPEKÜLATÖRLERE BAKMAYIN'

Erdoğan, aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini belirterek, "Siz bu spekülatörlerin yaptığı oyunlara bakmayın. Bu Bay Bay Kemal'in ve avanesinin yaptığı oyunlara bakmayın. Bunların hepsi gelip geçici işlemlerdir. Türkiye ayakta mı, ona bakın. Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını defalarca ilan etmiştir. Buradan 14 Mayıs'ta 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün' diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs'a taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

ALGI BALONLARI PATLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek Ankara gerek Türkiye olarak 14 Mayıs günü demokrasi adına çok başarılı bir sınav verdiklerini dile getirerek, "Tüm provokasyonlara rağmen milletimiz adeta sandığa akın etti. Millet tercihini özgürce yansıttı. Tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız olgunluk içinde, huzur ve barış içinde oylarını kullandı, kararlarını beyan etti. Yıllarca bize demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini bile kıskandıran rekor bir oranla Türk Milleti iradesini ortaya koydu. 14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasinin gücünü görmedik, aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik" diye konuştu.

'EN BÜYÜK RAKİBİMİZ CHP DEGİL, REHAVET'

ERDOĞAN, "Önümüzde sayılı günler var. 4 gün. 4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Unutmayın; 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavet, boş vermektir, 'zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız' duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Bunun için zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

'İSTİKRARSIZLIĞIN BEDELİNİ TÜM TÜRKİYE ÖDEDİ'

İSTİKRARSIZLIĞIN bedelini sadece siyaset kurumu değil tüm Türkiye'nin ödediğini belirten Erdoğan, "Gencimiz iş bulamadı, esnafımız siftah yapamadı, turizmcimiz turist yolu gözledi. Tüccarımız, ihracatçımız, sanayicimiz ürün satamadı. Bir avuç elit dışında sanayicisiyle işçisiyle çiftçisiyle memuruyla emeklisiyle ev hanımıyla milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimiyle biz işte bunu tersine çevirdik" dedi.