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Haberler Gündem ‘Yeşil Sol’cu Önder'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cezaevinde yatan arkadaşlara ‘af’ sözünü yerine getirmeli

‘Yeşil Sol’cu Önder'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cezaevinde yatan arkadaşlara ‘af’ sözünü yerine getirmeli

25.5.2023

Gazete

‘Yeşil Sol’cu Önder’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cezaevinde yatan arkadaşlara ‘af’ sözünü yerine getirmeli
14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine taahhüt ettiği şeyler olduğunu belirtti. Önder, "Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var. Örneğin bağımsız yargı, bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.
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