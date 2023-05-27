Liseye geçiş sınavında geri sayım başladı

Başarılı bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, Liseye Geçiş Sınavında tüm öğrencilere başarılar diledi. Yoğun ve stresli çalışma sürecinin sonuna yaklaşırken öğrencilerin sınav heyecanı yaşaması ve bu süreçte ailelerin de çocukları ile birlikte heyecanlı olması normal olduğunu dile getiren Gençer, "Artık çalışmalarınızın karşılığını almanın ve dinlenmenin vakti geldi. Sınavlar hayatınızın birçok evresinde karşınıza çıkacak, önemli olan bu zamana kadar göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız ve gayretinizdir. Sınavlar hayatın amacı değildir, yalnızca hedefinize ulaşmak için bir araçtır. Çamlaraltı Ailesi olarak sınava girecek öğrencilere başarılar dileriz" diye konuştu.



OLUMLU DÜŞÜNÜN,

LGS'ye ilişkin öğrencilere bazı ipuçları veren Çamlaraltı Koleji Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Selen Özden, fiziksel ve bilişsel olarak sınava hazır olmanın önemine dikkat çekti. Selen Özden, "Sınav gününe kadar uyku düzeninizi oluşturmak sınav akşamı daha rahat uyumanızı ve sabahına daha rahat uyanabilmenizi sağlayacaktır. Son haftalarda özellikle kendinizi yoracak, hastalanmanıza veya sakatlanmanıza neden olabilecek fiziksel aktivitelerden uzak durmanız son derece önemlidir. Olumlu düşünmek ve belirli periyotlarla nefes egzersizi yapmak kaygınızı azaltır"dedi.

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