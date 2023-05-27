New York’taki Türkevi saldırganı yakalandı

NEW York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı Recep Akbıyık yakalandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradı. Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatı'na iletti. Zanlı Recep Akbıyık ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

DİĞER