Rehavete kapılmayın sandığın telafisi yok!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadınlar Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları pazar günü sandıklara koşmaya davet eden Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerini yapacağız. Sadece kendimiz ile ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. 28 Mayıs seçimleri öncesi rehavete karşı da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız. Sandığın telafisi yoktur" diye konuştu.

40 VEKİL DAĞITAN GARİP İNSAN

"Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yı batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var" diyen Erdoğan, "Daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı hale bak. Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var" diye konuştu.

323 KİŞİ İLE BİRLİKTE YOLA DEVAM

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bu pazar çok önemli. Bu pazar inşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır unuttuğu bütün kötülükleri üç aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var. Ne diyor; eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda Edirne'de cezasını çekiyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti. Hukuk devletinde sen kendini tamamen hukukun üzerine çıkartıp eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl dersiniz. İşte bunun için Erdoğan 323 kişiyle beraber bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez."

'HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ TERCİHİNİ YAPACAGIZ'

Erdoğan, "14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettik. Böylece seçimlerin Meclis boyutu ile ilgili sınavını alnımızın akıyla verdik. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,52 oy oranı ile ilk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan önde bitirdik. 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerini yapacağız. Sadece kendimiz ile ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA YAKIŞIR BİR KABİNE OLACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi öncesi ATV- A Haber ortak yayınına katıldı. Bağımsız güçlü Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Karşımızdakiler ise bölünmüş Türkiye istiyor. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Paramparça olacaklar" diye konuştu.

"HER KONUDA YALAN SÖYLER"

Erdoğan, "Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun her konuda yalan söyleyebileceğini belirten Erdoğan, "Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi. Demek ki yaptığı pazarlıklardan biri de Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi" şeklinde konuştu.

MECLİS'İ BAHÇELİ AÇACAK

Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleştireceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak" dedi.