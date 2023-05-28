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Haberler Gündem 28 Mayıs Ankara seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı Ankara oy oranları ve seçim sonucu

28 Mayıs Ankara seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı Ankara oy oranları ve seçim sonucu

2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim sonuçları Yeni Asır seçim sayfasında. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına seçim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ankara Seçim Sonuçları 2023 sayfasından Ankara iline ait sonuçları takip edebileceğiniz gibi, diğer ilçeler için de seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz. Peki, 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? İşte 28 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları sorgulama ekranı...

28.05.2023, 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 16:30

28 Mayıs Ankara seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı Ankara oy oranları ve seçim sonucu

Yeni Asır 28 Mayıs 2023 canlı seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ankara'da son durum nedir? 28 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

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