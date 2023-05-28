28 Mayıs Ankara seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı Ankara oy oranları ve seçim sonucu

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları heyecanla beklenirken Ankara oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ankara'da son durum nedir? 28 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.



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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.



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KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):



1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),



2. Askeri öğrenciler,



3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).