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Haberler Gündem 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları! Anlık sonuçlar Yeni Asır'da

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları! Anlık sonuçlar Yeni Asır'da

2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye bugün yeniden sandığa gitti.Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile birlikte "28 Mayıs seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? YSK kesin sonuçları açıkladı mı?" sorularını merak ediyor. Seçim sonuçlarına canlı ve anlık olarak yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranları...

28.05.2023, 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 13:54

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları! Anlık sonuçlar Yeni Asır’da

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanı için oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, yarıştı. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Vatandaşlar 'Seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçları açıkladı mı?' sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023 seçim sonuçları ve oy oranları...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki seçimlerde son durum nedir? 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞİR?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Saat 18.00'den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00'den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak.

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