28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları! Anlık sonuçlar Yeni Asır’da

Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanı için oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, yarıştı. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Vatandaşlar 'Seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçları açıkladı mı?' sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023 seçim sonuçları ve oy oranları...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki seçimlerde son durum nedir? 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.