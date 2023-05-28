Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

SABAH gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Ardıç'ın dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ardıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



53 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ

Gazeteciliğe 1970 yılında, `Tiyatro '70` dergisinde başlayan Engin Ardıç, kariyeri boyunca reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, yorumculuk yaptı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah ği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinğı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

DİĞER