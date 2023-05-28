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YSK Başkanı açıkladı: Sonuçlar daha erken açıklanabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullandığı okulda açıklamalarda bulundu. “Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir” diyen Yener, 14 Mayıs'taki seçimlere kıyasla sonuçların daha erkenden açıklanabileceğini söyledi.

28.05.2023, 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 11:52

YSK Başkanı açıkladı: Sonuçlar daha erken açıklanabilir

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir" dedi.

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