YSK sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinde son durum merak edilen konulardan birisi oldu. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek. Seçimde oy kullanma işlemlerinin büyük bir çoğunluğunda seçmenlerin yönlendirme işlemleri seçim görevlileri tarafından sağlanıyor. Seçim sona erdikten sonra ise oy sayımı, imza, mühür karşılaştırması vb. işlemler yine sandık görevlileri tarafından yapılıyor. Oy sayım işlemleri gece geç saatlere kadar sürdüğünden 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak. Öğretmenler ise benzer şekilde idari izinli sayılacak. Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllarda elden teslim edilmedi. Bu yıl ise ne zaman ve nasıl yatırılacağı, ikinci turun da sona ermesiyle merak edilecek. İlk turda hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasıyla oy sayımı, dökümü vb. işlemler iki kez yapıldı. Bu pazar günü düzenlenecek seçimlerde ise sadece Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. Bu sebepten görevliler ücret farklı olup olmayacağını merak ediyor. Peki Sandık görevlisi ücretleri ilk tur ve ikinci tur farklı mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar…