Demokrasinin en güzel örneği

Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya gelen liderler de iradesini seçim sandığına yansıtmak için vatandaşlık görevini yerine getiren vatandaşlara teşekkür ederken sonuçların ülke ve demokrasi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ERDOĞAN: TÜRKİYE'DE BİR İLK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Sandığa "hayırlı olsun" diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızda ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

KABİR ZİYARETİNDE BULUNDU

Öte yandan Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

"YENİ YÜZYILIN İLK SEÇİMİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadesini kullandı.

NE OLDU HANIM KARAR VEREMEDİN Mİ!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İstanbul Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım 1055 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oyunu, torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım'ın oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a,"Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu. Yıldırım, oy kullandığı okulun bahçesinde yaptığı açıklamada "Seçimlerin ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AKŞENER: ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi. "Her yaştan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum ama en çok gençlere ve kadınlara teşekkür ediyorum" diyen Akşener, "Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür. Nitekim seçmenimiz söylemek istediğini söyledi. Millet iradesi başımızın tacıdır. Yarından itibaren partimizin yetkili kurullarında durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

KUTLAMA İÇİN KURULAN DEV EKRAN KALDIRILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ikinci tur sonuçlarını takip etmek üzere dün akşam saatlerinde partisinin genel merkezine geldi. Parti kurmaylarından Kürşat Zorlu ve Ümit Özlale'nin de bulunduğu İYİ Parti Genel Merkezi'nde partililerin seçimi sessizlik içinde takip etmesi dikkat çekti. Birinci seçimdeki heyecanın söndüğü Genel Merkez'de seçim sonuçları gergin bir havada takip edilirken, ilk turda kurulan dev ekranın da ikinci tur için kaldırıldığı görüldü.

OĞAN: SEÇİMİN İSTİKRAR GETİRECEĞİNİ UMUYORUM

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylamada Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu seçimin ülkemizde istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını, bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir" dedi.

MEMLEKET PARTİSİ LİDERİ İNCE: BİRKAÇ GÜN SONRA BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIM

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. İnce, "Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım" dedi. Eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullanan Muharrem İnce, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Gazetecilerin sorusu üzerine kısa bir değerlendirme yapan İnce, birkaç gün için önemli bir basın toplantısı yapacağını açıkladı. İnce, "Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ERBAKAN OYUNU ANKARA'DA KULLANDI: MİLLETİMİZ MESAJINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERECEK

CUMHUR İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Ankara'daki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı. Eşi Beyza Molu Erbakan'la sandığa giden Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için "Milletimiz 14 Mayıs'ta hem yasama noktasında hem yürütme noktasında önemli mesajlar vermişti. İnşallah bugün yürütme noktasında 14 Mayıs'ta verdiği mesajı daha da güçlü bir şekilde, bir kez daha vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Erbakan, seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğini belirtti.

DAVUTOĞLU'NDAN SEÇİM YORUMU: 'DEMOKRASİMİZİN OLGUNLUĞU'

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı. Açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz, demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İkinci turu ilk kez tecrübe ediyoruz. Halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor" dedi.

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN: DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR KATILIM

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu kullandı. Babacan, "Vatandaşlarımız, tercihlerini gelip sandık başında ifade ediyorlar ve katılım oranı bizde dünya ortalamalarından, Avrupa ortalamalarından oldukça yüksek. Bu da bizi gerçekten her seçimde çok çok mutlu ediyor" dedi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: GEÇEN SEFERKİNDEN DAHA HIZLI OY VERİLDİ

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oy kullandı. Karamollaoğlu, "Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur. Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da Cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Ben 'hayırlı olsun' diyorum tekrar. Herkese de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.