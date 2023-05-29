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Depremzedelerden küfürbazlara yanıt

29.5.2023

Gazete

Depremzedelerden küfürbazlara yanıt
TÜRKİYE, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine rekor kırdı. Depremin vurduğu 11 ilde 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıkmasının ardından depremzedelere yönelik sistematik linç kampanyası başlatılmıştı. Depremzedeler, kendilerine yapılan hakaret ve küfürlere en güzel cevabı yine sandıkta verdi. ADANA, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yine bölgede en fazla oyu alan isim oldu.
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