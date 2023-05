Dünya liderlerinden Erdoğan’a tebrik

CUMHURBAŞKANI seçiminde sandıkların açılması devam ederken, Erdoğan'a ilk tebrik mesajı Katar Emiri Tamim Bin Hamad ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi.

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim" dedi.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni önde götüren Erdoğan'ı "tartışmasız seçim zaferinden" dolayı tebrik ettiğini bildirdi. Orban tebriklerini Türkçe sunarak, "Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Aliyev Başkan Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, seçimdeki başarısı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. 'KIBRIS İÇİN HAYATİ ÖNEMDE'

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: "Anavatan Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta var olan güçlü duruşu için hayati önemdeydi" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Anavatan Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BATI MEDYASI BÖYLE DUYURDU: ERDOĞAN 5 YIL DAHA IKTIDARA HAZIR

SEÇİMLERİ, Türkiye gibi tüm dünya da anbean takip etti.

İNGİLİZ The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı.

YUNAN To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.

EURONEWS'İN Yunanca edisyonunda "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğu ifade edildi.

SEÇİM sonuçlarını canlı takip eden Al Jazeera da "Erdoğan ikinci turda önde" ifadelerini kullandı.

NEW York Times Türkiye'nin "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bir NATO gücü" olduğunu hatırlattığı haberinde Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü ifade etti.

YUNAN iefimerida, 'Erdoğan 5 yıl daha iktidara hazır' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. İlk resmi olmayan sonuçları yayınlayan gazete 'Erdoğan zafer yolunda' dedi.