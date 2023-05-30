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Başkan Erdoğan A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 16.00'da parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Başkan Erdoğan’ın toplantıda seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirmesi bekleniyor.

30.05.2023, 11:35

Başkan Erdoğan A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirecek. Gözler Kabine'nin oluşumuna çevrilmişken, Kabine'nin açıklanmasına devam edene kadar Başkan Erdoğan'ın istişarelere devam etmesi gerekiyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ
Başkan Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde… Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor.

Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda.

CNN Türk'te yer alan habere göre, MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR
Başkan Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.

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