Ömer Çelik açıklama yapıyor

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Milli irade daha tecelli etmemişken 'kazandık' açıklaması yaptılar. Milletimizin sağduyusu bu provokatif tavrı aynen iade etti. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta sandığa gölge düşürecek olaylar olmadı. Türkiye'yi yeniden karanlıklara götürmek için fırsat kolluyorlar. Cumhurbaşkanımız millet iradesine saygılı olduğunu göstermiştir.

Aylarca CHP yandaşı gazeteciler bize sürekli olarak 'Seçimde farklı bir sonuç ortaya çıkarsa buna saygı duyacak mısınız?' sorunu yaygınlaştırdı. Biz hep şunu söyledik, sandığa saygı gösterilmesi konusunda sabıkası olanlar biz değiliz, karşıdakiler. İki belediye başkanı seçim gecesi kendisinin olmayan verilerini millet iradesine dayatma şekillerini gördük.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ MİLLETİMİZDEN ONAY ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı açık ara galibiyetle bu seçimi sonuçlandırdı. Bundan 100 yıl evvel bir 28 Ekim günü gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Cumhurbaşkanımız 100 yıl sonra Türkiye Yüzyılını ilan etti. Demokrasi sınavında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden onay almıştır.

Kaybeden hiçbir vatandaşımız yoktur. Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye Yüzyılı'nın alt yapısı tamamlanmıştır.

Seçim sonrasına yönelik provokasyon yapanlar, bir kere daha yanılmıştır. Dünyanın en önemli ülkelerinden telefonlar geldi, Cumhurbaşkanımızı tebrik etti. Seçimler, bütün dünya tarafından yakından izlendi.

"SEÇİM MEKANİZMASININ NE KADAR GÜVENİLİR OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

İlk defa Kılıçdaroğlu, mezhepçi yaklaşımları seçim sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Adlarımız, mezheplerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun son derece sakıncalı bir şey olduğunu, üzücü ve sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. YSK ve diğer kamu görevlileri, görevlerini hakkıyla yaptılar. Türkiye'deki seçim mekanizmasının ne kadar güvenilir olduğu görüldü.

Depremzede vatandaşlarımıza dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na destek verdiği için yaptıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok bizi üzen hadisesi olmuştur.

Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin 'helalleşme' diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur.

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