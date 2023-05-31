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YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerlerinin erişime açıldığı duyuruldu.

31.05.2023, 15:32

YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

Büyük bir merakla beklenen 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruca, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Bu noktada, "2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu da yanıt buldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.0'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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