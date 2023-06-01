İzmir Körfezi’nin hali korkunç: Tunç Soyer böyle giderse 33 yıl sonra bile yüzemez

İKİ HAFTADIR SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Sabah'tan Sümeyye Tuncer'in haberine göre; Son dönemde müthiş bir deniz marulu patlaması yaşandığını ifade eden uzman isim, "Şu an körfezde yine var zaten. Bütün buların tek bir nedeni var. O da denizin çok kirli olması. Özellikle iç körfezin. İki haftadan beri Narlıdere'den Alsancak'a kadar olan kesimde zaten kızıllıklar görülüyordu. Bunun anlamı kirlilik demek. Hatta ben de çektim onları. Sonra sahillerde balık ölümleri fotoğrafları gelmeye başladı" diye konuştu.

SON 20 YILIN EN KİRLİ DÖNEMİ

Ciddi anlamda bir kirlilik olduğunu vurgulayan Yaşar, "İzmir'de son 20 yılın en kirli dönemlerinden birini yaşıyoruz. 1954'ten sonraki dönemde körfez foseptik olarak kullanılıyor. Bu nedenle deniz çok hızlı bir şekilde kirlenmeye başladı" dedi.