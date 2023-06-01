Milli Görüş Hareketi’nin önemli ismi Hasan Damar Hakk’a yürüdü

Bir süredir tedavi gören Milli Görüş Hareketi'nin Avrupa'daki kurucularından olan Hasan Damar Hakk'a yürüdü.

Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada; "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi'nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

"Bütün dava kardeşlerimi destek vermeye davet ediyorum." diyen Damar, "Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

HASAN DAMAR KİMDİR?



Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostları arasında yer alan ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu olan Hasan Damar, Milli Görüş için çok önemli bir isimdir.



Cefakar bir hayat yaşayan Hasan Damar, 1969 yılında Almanya'ya gitmiş ve 1971 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın kurulmasında önemli bir rol oynamıştı.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği görevinde bulunan Damar, Milli Görüş mücadelesi çerçevesinde hapis cezalarına da maruz kalmıştı. Toplam dört yıl hapis hayatı yaşayan Hasan Damar, bir süredir tedavi görüyordu.