Başkan Erdoğan’ın mazbatası Meclis’te

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin kesin sonuçları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oylardan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyunu aldı. Erdoğan, yüzde 52,18'le yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

MAKAMINDA KABUL ETTİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının ilan edildiğini anımsatan Şentop, bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Mustafa Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek" diye konuştu.

YSK'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır" diye konuştu.

ŞEFFAF BİR SEÇİM SÜRECİ

YSK Başkanı Yener, 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm seçmelere teşekkür etti. Yener, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YEMİN TÖRENİ YARIN YAPILACAK

TBMM'DE arka arkaya yapılacak yemin törenleri ile Recep Tayyip Erdoğan ve 28'inci Dönem Meclisi göreve başlayacak. TBMM Genel Kurulu, en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yarın toplanacak. Bahçeli önce Erdoğan'a YSK'dan gelen mazbatayı verecek. Ardından Erdoğan kürsüde yemin ederek 5 yıllık yeni dönemi başlatmış olacak. Bakanların ise pazar günü yemin etmesi yönünde bir hazırlık bulunuyor, ancak yemin töreninin önümüzdeki hafta salı gününe de kalabileceği ifade ediliyor.