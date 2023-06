İngiliz analistten çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD ve CIA de kaybetti

İngiliz talk-radyo programında, 28 Mayıs'ta düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir başarısıyla sonuçlanan seçime ilişkin çarpıcı görüşlere yer verildi.

'ABD ZORBALIK YAPIYOR'

"The Mother of All Talk Shows" adlı programa katılarak jeopolitik analizlerde bulunan gazeteci S.L. Kanthan'ın, seçimin kaybedeninin kim olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıt göze çarptı. Kanthan, kaybeden tarafta sadece cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığını belirterek şöyle dedi: "Bu seçimin en büyük kaybedeni yalnızca muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA de oldu. ABD, Erdoğan'ın adaylığına uzun süredir engel olmaya çalışıyordu. CIA, 2016'da bir darbe girişiminde bulundu. Son 7 yıldır ABD, Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor ve Türkiye'nin dış politikası üzerinde baskı oluşturuyor."

CHP'de MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Toplantıda Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin önümüzdeki süreçteki yol haritası ele alındı. Toplantı sonucunda 17 CHP'li MYK üyeliğinden istifa etti.