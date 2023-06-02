NATO Genel Sekreteri Ankara’ya geliyor

TERÖRE verilen destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine rezerv koyduğu İsveç'te, üçlü muhtıra maddelerindeki şartların karşılanması kapsamında terörle mücadele yasası dün itibariyle yürürlüğe girdi.

"EN HIZLI ŞEKİLDE"

YASA kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek, İsveç'te terör örgütü lideri olarak tanımlanan şahıslar, 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere yakın zamanda Ankara'ya gideceğini açıkladı. Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" dedi.